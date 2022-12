Keanu Reeves sfida soldati corazzati con un nunchaku nella nuova foto di John Wick 4

Gli ultimi giorni dell'anno significano anche le anteprime esclusive di Entertainment Weekly dedicate ai film più attesi del 2023, e tra questi non poteva mancare John Wick 4, il nuovo capitolo della saga action con protagonista l'amatissimo Keanu Reeves.

Come potete vedere nell'immagine in calce all'articolo, il magazine ha pubblicato sui suoi canali una nuova foto in esclusiva tratta da John Wick 4: tratta da una sequenza che si preannuncia molto divertente, il protagonista interpretato da Keanu Reeves sta affrontando un soldato corazzato dalla testa ai piedi e armato con un fucile più grosso di lui, e siccome John Wick ama le sfide si è presentato al combattimento munito solo con un nunchaku. Se lo scontro vi sembra impari, ricordate il famoso detto di Sergio Leone: 'quando un uomo corazzato armato di fucile incontra John Wick e i suoi attrezzi, l'uomo col fucile è un uomo morto' (era così, giusto?).

Ricordiamo che John Wick 4 uscirà in Italia il 23 marzo 2023, e sarà seguito da un quinto capitolo già nei piani di Lionsgate, di Keanu Reeves e del regista della saga e co-creatore del personaggio Chad Stahelski. Inoltre, il franchise di John Wick si espanderà con due nuovi progetti: il primo sarà la serie tv spin-off The Continental, incentrata sul famigerato hotel del mondo degli assassini di John Wick e in uscita in esclusiva su Prime Video a livello globale; il secondo sarà lo spin-off cinematografico Ballerina, che avrà come protagonista Ana De Armas e Keanu Reeves in un ruolo secondario.

