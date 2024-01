Keanu Reeves anche scrittore: in estate uscirà il suo primo romanzo!

Keanu Reeves è al lavoro su una nuova serie di John Wick, e non solo. Difatti l’attore pubblicherà nell’estate del 2024 il suo primo romanzo.

La star di Hollywood è impegnata in moltissimi progetti: film, serie, band musicali e fumetti. Oltre ciò, Reeves pubblicherà assieme all’autore China Miéville il suo primo romanzo, dal titolo “The Book of Elsewhere”, che verrà pubblicato a luglio 2024. Il romanzo “segue un guerriero immortale in una ricerca millenaria per scoprire la chiave della sua immortalità”. Il libro è ambientato nello stesso universo dei fumetti da lui pubblicati con il titolo “BRZRKR”.

Queste le parole di Keanu Reeves in seguito all’annuncio riguardante il suo primo romanzo: “È stato straordinario avere l'opportunità di collaborare a The book of elsewhere con uno dei miei autori preferiti, China Miéville. China ha fatto esattamente quello che speravo: è arrivato con un'architettura chiara della storia e di come voleva giocare con il mondo di BRZRKR, un mondo che amo così tanto. Sono stato entusiasta della sua visione e mi sento onorato di far parte di questa collaborazione.”

Alle dichiarazioni di Reeves si sono aggiunte quelle di Miéville: “A volte i giochi più belli sono quelli che si fanno con i giocattoli degli altri. È stato un onore, uno shock e una gioia quando Keanu mi ha invitato a partecipare. Ma non avrei mai potuto prevedere quanto sarebbe stato generoso con i giocattoli che ha passato tanto tempo a creare, quanto sarebbe stato felice di sperimentare insieme, quanto sarebbe stato aperto a una vera collaborazione. Spero che i lettori possano provare, leggendo The book of elsewhere, anche solo una frazione del piacere che ho provato io nello scrivere, nella seria attività del gioco.”

Il libro verrà pubblicato da Random house group Del Rey. Nel frattempo, Keanu Reeves è pronto a tornare anche in John Wick 5.