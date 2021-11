Keanu Reeves, scoprite il regalo a Donnie Yen per la fine delle riprese di John Wick 4

I lavori di John Wick 4 sono terminati di recente, con Keanu Reeves beccato ad aiutare a sgomberare il set insieme agli addetti ai lavori, e adesso grazie a Donnie Yen è spuntato online un nuovo video dal dietro le quinte.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, il video è stato pubblicato sulla pagine Instagram ufficiale della star asiatica, e funge da saluto a Keanu Reeves per la fine della produzione di John Wick 4: nel filmato, Yen ringrazia personalmente sia Reeves che il regista Chad Stahelski definendoli degli uomini "umili, rispettosi e appassionati". Inoltre, l'attore spiega nella didascalia del video che il team si sforzato per realizzare il miglior film action di sempre, e ha definito il progetto qualcosa di "molto speciale" per via delle amicizie costruite nel corso dei mesi.

Il video di Donnie Yen fornisce anche un interessante sguardo al dietro le quinte di John Wick 4, pur focalizzandosi sul legame che lui e Reeves hanno sviluppato durante le riprese: l'attore di Rogue One e IP Man mostra anche alcuni regali di fine riprese, tra cui un bastone da combattimento personalizzato di arti marziali con una scritta che recita: "Grazie Donnie. Sei il migliore. -Keanu". Il filmato infine si conclude con un ultimo selfie tra Donnie Yen e Keanu Reeves sul set.

John Wick 4 uscirà il 27 maggio 2022.