Keanu Reeves: scoprite quale personaggio siete in base al vostro segno zodiacale

Keanu Reeves non ha certo bisogno di presentazioni, specie dopo l'ultimo quinquennio che lo ha visto scalare la classifica delle star più amate di Hollywood grazie alla sua partecipazione al franchise di John Wick, al videogioco Cyberpunk e al ritorno in Bill & Ted, ed è per questo motivo che vogliamo proporvi breve quanto immediato gioco.

È molto semplice: seguendo l'esempio dei cugini di Screenrant, a ogni segno zodiacale assegneremo un personaggio di Keanu Reeves preso tra tutti quelli che interpretato nella sua trentennale carriera cinematografica. Da Matrix a Point Break, da Le Riserve a Toy Story 4 e fino a Dracula, Speed o The Man of Tai Chi: se volete scoprire la vostra affinità astrale con l'amatissimo Keanu, questo è il momento giusto per continuare a leggere.



ARIETE - DUKE CABOOM (Toy Story 4)

Come il più grande e temerario stuntman canadese di cui prende le sembianze, Duke Caboom incarna tutto di un Ariete. Fiducioso, coraggioso, spericolato, pieno di sé ma dal cuore eroico e gentile.



TORO - JOHNNY UTAH (Point Break)

Come molti Toro, Johnny Utah è cauto, equilibrato e leale, almeno con chi pensa sia degno della sua fiducia. Sfortunatamente per lui, la certezza non è mai a portata di mano.



GEMELLI - RUPERT MARSHETTA (Il principe di Pennsylvania)

In perfetto stile Gemelli, Rupert è arguto, intraprendente e creativo.



CANCRO - JOHN CONSTANTINE (Constantine)

Come molti Cancro, John Constantine è lunatico, mutevole e molto scaltro. Nonostante abbia visto tante assurdità, il suo cinismo resta inalterato ed è protettivo con la razza umana, che rappresenta e difende palleggiato tra Dio e Satana. E poi ha un tumore ai polmoni all'ultimo stadio, il che è emblematico.



LEONE - KEVIN LOMAX (L'avvocato del diavolo)

Catturato inizialmente dal magnetismo del suo capo, Kevin Lomax comincia a vedere il quadro più ampio della situazione ragionando sulle terribile conseguenze di una sua diretta subordinazione. Come molti Leone, è fedele e amorevole e non può in buona coscienza cadere nel peccato.



VERGINE - JOHNNY MNEMONIC (Johnny Mnemonic)

Meticoloso e affidabile, Johnny Mnemnic incarna i tratti più pratici di un Vergine. Sfortunatamente, la sua natura perfezionista ed eccessivamente critica lo rende mal equipaggiato alla vita di strada in solitaria.



BILANCIA - PAUL SUTTON (Il profumo del mosto selvatico)

Paul Sutton è una vera Bilancia, colpevole di un fascino stregante e diplomatico nei suoi rapporti con i genitori della giovane donna che ama. Determinato a fare la cosa giusta, il suo idealismo spesso non coincide con una valutazione realistica della situazione.



SCORPIONE - JOHN WICK (John Wick Saga)

Solo uno Scorpione può essere guidato da un sentimento ossessivo di vendetta come quello che muove John Wick, risoluto e determinato quanto i suoi attacchi e i suoi colpi alla testa dei nemici. Dinamico, eccitante ma riservato, incarna la vera complessità del segno.



SAGITTARIO - TED LOGAN (Bill & Ted Saga)

Ted cattura perfettamente l'essenza di un Sagittario. Sempre sorridente, dallo sconfinato ottimismo e incline alla filosofia. Anche se un po' negligente e irresponsabile, impossibile non amarlo.



CAPRICORNO - JACK TRAVEN (Speed)

Inizialmente ideato per essere un Ariete anticonformista, Jack Traven diventa un personaggio più calmo e ottima incarnazione dei valori del Capricorno. Estremamente pragmatico, sincero e disciplinato, il suo obiettivo e portare a casa il risultato senza uccidere nessuno.



ACQUARIO - NEO (Matrix)

Come molti Acquario, Neo ha due lati: la parte compassionevole, curiosa e premurosa nel "mondo reale" e quella emotivamente distaccata, dogmatica e indipendente in Matrix. Le due parti emergono entrambe a seconda della predisposizione del personaggio.



PESCI - SCOTT FAVOR (A Scanner Darkly)

Un personaggio che evoca in modo sublime il desiderio di fuga del segno dei Pesci.