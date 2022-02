Keanu Reeves scivola sul corrimano delle scale come Bart Simpson sul set di John Wick 4

Mentre si parla di uno spinoff di John Wick dedicato a Sofia, il personaggio interpretato da Halle Berry nel terzo capitolo della saga, le riprese aggiuntive di John Wick 4 sono ufficialmente iniziate in questi giorni.

A testimoniarlo il Daily Mail, che sui propri canali ha pubblicato diverse foto dal set: in una di queste, Keanu Reeves scivola sul corrimano delle scale del parco come farebbe Bart Simpson, dando l'impressione di divertirsi un mondo in uno dei suoi ruoli più iconici. Come al solito, potete vedere l'immagine in calce all'articolo.

Vi ricordiamo che qualche settimana fa purtroppo John Wick 4 è stato posticipato al 24 marzo 2023 a causa dei numerosi rallentamenti che la produzione ha sofferto durante la pandemia. Il film inizialmente doveva essere girato back-to-back con John Wick 5, la cui produzione a questo punto inizierà prossimamente. Tra i lati positivi, comunque, l'universo di John Wick si sta espandendo a macchia d'olio: oltre al quinto capitolo cinematografico, è in sviluppo anche la serie tv prequel The Continental e uno spin-off per il cinema intitolato Ballerina, con la superstar Ana de Armas in pole position per il ruolo di protagonista.

Siete fan della saga action con protagonista Keanu Reeves? Siete contenti di tutti questi progetti in sviluppo? Ditecelo nella sezione dei commenti!