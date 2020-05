Keanu Reeves, è stato lui a scegliere il nome John Wick: il film aveva un titolo diverso

Che un film cambi titolo in corso d'opera è una cosa accaduta più volte nella storia del cinema: meno comunque è che questo cambiamento sia causato non da una precisa volontà della produzione, ma dal reiterarsi di un errore del protagonista e del resto del cast, come accaduto per John Wick.

Pare infatti che inizialmente il film con Keanu Reeves non avrebbe dovuto ereditare il nome del suo protagonista: il titolo pensato dalla produzione era Scorn (letteralmente: disprezzo, sdegno), parola calzante per quanto accade nel corso della storia.

L'istinto a identificare il film con il suo carismatico protagonista era però evidentemente troppo forte per il cast e per lo stesso Keanu Reeves: pare dunque che durante le riprese tutti gli attori coinvolti continuassero a riferirsi all'opera di Stahelski come John Wick, dimenticandosi di continuo quale fosse il reale titolo del film.

A quel punto il buon senso impose la scelta che ad oggi sembrerebbe esser stata la più logica: via quello Scorn forse più esplicativo ma meno immediato, e spazio a quello che si sarebbe poi rivelato uno dei personaggi di maggior carisma ed effetto del cinema d'azione degli ultimi dieci anni.

Pensate sia stata la scelta giusta? Fatecelo sapere nei commenti!