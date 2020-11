Keanu Reeves, sapevate che la scena con Claudia Gerini in John Wick 2 fu tagliata?

Dopo il successo del primo John Wick, la superstar Keanu Reeves e il regista Chad Stahelski tornarono alla carica con John Wick 2, film che incluse anche la partecipazione degli italianissimi Riccardo Scamarcio e Claudia Gerini.

Per alcuni, John Wick: Capitolo 2 rimane il migliore della serie anche dopo John Wick: Capitolo 3 - Parabellum, anche per merito delle new entry come Common, Ruby Rose, Laurence Fishburne e la nostra Claudia Gerini, con quest'ultima che interpreta un ruolo piccolo ma memorabile.

L'attrice italiana veste i panni (e poi li sveste) di Gianna D'Antonio, la sorella di Santino (Scamarcio) che John è costretto a uccidere per adempiere a un giuramento di sangue. Quando John appare nel suo bagno, lei decide di togliersi la vita piuttosto che essere assassinata. Fa un bagno e si taglia i polsi, ma sebbene John rimanga con lei quasi con fare amorevole, quando perde conoscenza le spara alla testa per adempiere al suo giuramento.

La morte di Claudia Gerini in John Wick 2 è sanguinosa e intima come nessun'altra morte nel franchise, ma non tutti i fan poterono goderne allo stesso modo: la scena fu infatti considerata troppo forte nel Regno Unito, e per evitare che il film venisse vietato ai minori di 18 anni vennero tagliati ben 23 secondi dal montaggio originale. Il taglio rimase anche nella versione DVD e blu-ray, ma adesso grazie all'uscita del Blu-ray 4K UHD è stata reintegrata nella sua forma originale ... con un conseguente bollino rosso che vietata il film ai minori di 18 anni.

Ricordiamo che John Wick 4 e 5 sono attualmente in fase di sviluppo; per altri approfondimenti ecco l'Everycult su John Wick 2.