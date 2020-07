Keanu Reeves, ecco i ruoli più famosi che ha rifiutato

Il volto di Keanu Reeves è spesso associato a diversi personaggi iconici. Da Neo di Matrix al sicario John Wick, Keanu Reeves ha collezionato diversi ruoli importanti nel corso della sua carriera ma altrettanti ne ha rifiutati. Non mancano infatti i personaggi che l'attore ha scelto di non interpretare oppure i casi in cui è stato scartato.

In un'intervista del 2011 a Entertainment Weekly, Oliver Stone confessò di aver offerto all'epoca il ruolo di Chris Taylor a Keanu Reeves, il quale rifiutò a causa della violenza insita nel film, ben diversa da quella 'accentuata' in film come John Wick. Il ruolo andò poi a Charlie Sheen.

A metà anni '90 un altro rifiuto piuttosto rumoroso. A Keanu Reeves venne offerto il ruolo chiave di Chris Shiherlis nel bellissimo noir di Michael Mann, Heat - La sfida. Reeves preferì recitare Amleto al Manitoba Theater Center. Il ruolo venne assegnato a Val Kilmer.



Dopo il grande successo di Speed, action movie con Sandra Bullock, si pensò ad un sequel ma Keanu Reeves disse di aver rifiutato il ruolo dopo aver letto la sceneggiatura:"Si chiama Speed ed è su una nave da crociera". A quel punto il personaggio verrà riscritto e assegnato a Jason Patric.

Keanu Reeves avrebbe dovuto recitare il ruolo da protagonista anche in Speed Racer, diretto dalle sorelle Wachowski, poi interpretato da Matthew Fox.

All'attore canadese venne offerto anche il ruolo del Dottor Manhattan in Watchmen di Zack Snyder. Risultato? Qualcosa non funzionò e la parte andò a Billy Crudup.

Si dice inoltre che da anni Kevin Feige cerchi di coinvolgere Keanu Reeves nel Marvel Cinematic Universe ma ogni volta sia costretto a desistere. Stessa situazione pare si sia verificata per Fast and Furious.

