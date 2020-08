Keanu Reeves rivela: 'Ho sempre sognato di interpretare Wolverine'

Ospite al programma Radio Andy di Sirius XM per promuovere l'uscita di Bill & Ted Face the Music insieme alla co-star Alex Winter, Keanu Reeves ha svelato uno dei suoi sogni nel cassetto: la star di Matrix e John Wick ha sempre voluto interpretare Wolverine.

Quando il conduttore Andy Cohen gli ha chiesto se si fosse pentito di non aver preso parte ad un film in particolare, Reeves ha replicato con il ruolo reso celebre da Hugh Jackman: "Ho sempre sognato di interpretare Wolverine."

"Non è troppo tardi. Non è troppo tardi perché Keanu interpreti Wolverine, io la lascio qui" ha scherzato Winter, ma a quanto pare Reeves si è ormai rassegnato: "È troppo tardi invece, ma va bene così."

L'attore ha poi ribadito la sua risposta di fronte allo stupore di Cohen: "Sì, davvero. Il Wolverine di Frank Miller? Lo interpreterei sicuramente."

Negli ultimi mesi Reeves è stato raffigurato nei panni di Wolverine in diverse fan art per via del probabile (se non certo) arrivo del personaggio nel Marvel Cinematic Universe. La volontà dei Marvel Studios di ingaggiare la star di John Wick è inoltre nota da tempo, ma è possibile che per un ruolo di tale importanza il produttore voglia puntare su un volto più giovane come i vociferati Taron Egerton o Nicholas Hoult.