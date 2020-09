Keanu Reeves compie 56 anni oggi e svela: 'Ecco fino a quando interpreterò John Wick'

Nel corso di una recente intervista promozionale per l'uscita del suo nuovo film Bill & Ted Face The Music, Keanu Reeves ha finalmente fatto sapere al mondo per quanto tempo esattamente intende interpretare ancora John Wick, protagonista dell'omonimo e acclamato franchise action.

Mentre parlava con la rivista OK Magazine, a Reeves è stato chiesto per quanto tempo sarebbe stato disposto a interpretare John Wick, e ha risposto: "Fin quando mi reggeranno le gambe. E fin dove vuole arrivare il pubblico".

Facendo eco ad alcune passate dichiarazioni del regista Chad Stahelski, Keanu Reeves sembra fiducioso che il franchise potrebbe andare avanti ancora per qualche anno, anche se - per quanto possa essere difficile crederlo - la star di Matrix arriva oggi alla bellezza di 56 candeline. Il lavoro fisico richiesto sul set della saga di John Wick è a dir poco dispendioso, e come noto viene svolto in larga parte dal protagonista e dalle sue co-star senza l'utilizzo di controfigure.

Ricordiamo che qualche settimana fa la realizzazione di John Wick 5 è stata confermata ufficialmente, mentre la produzione è attualmente al lavoro su John Wick 4. Per quanti altri capitoli pensate che proseguirà la saga con protagonista Keanu Reeves? Ditecelo nella sezione dei commenti.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo al nostro Everycult su John Wick 2.