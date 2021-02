Keanu Reeves ha già rifiutato Kraven? Le ultime sul rumor di casa Marvel - Sony

Nei giorni scorsi è emerso un rumor che ha mandato i fan in visibilio secondo il quale Sony avrebbe proposto a Keanu Reeves il ruolo di Kraven il Cacciatore nel film omonimo attualmente in lavorazione.

Il film, come Venom e Morbius, farà parte del famoso Sony Pictures Universe of Marvel Characters attualmente in espansione (i cui legami con il Marvel Cinematic Universe abbastanza suggeriti in passato sono ancora tutti da verificare causa continuo posticipo dei film che dovrebbero sancirli definitivamente) ed è descritto come un "mashup" tra Man on Fire e Logan, il canto del cigno di Hugh Jackman nei panni di Wolverine.

Tuttavia, ora per questa storia è arrivato un aggiornamento: l'attore non interpreterà Sergei Kravinoff per la Sony. Secondo quanto riportato dallo scooper Skyler Shuler sulle pagine del solitamente affidabile The DisInsider, infatti, Reeves sarebbe stato contattato per il ruolo mesi fa, e la cosa nelle settimane successive non è andata in porto.

Ricordiamo però che il capo dei Marvel Studios e produttore di Spider-Man Kevin Feige, che non è coinvolto in Kraven, in precedenza aveva rivelato che la sua compagnia contatta Keanu Reeves "per quasi tutti i film che mettiamo in lavorazione" e che entrambe le parti stanno aspettando "il momento giusto per collaborare" per portare l'attore nel Marvel Cinematic Universe. Unendo i puntini si potrebbe ipotizzare che Reeves abbia rifiutato Kraven in attesa del progetto giusto di Kevin Feige e compagnia, ma nel farlo si entrerebbe nel campo della mera speculazione.

Ciò che è certo è che la Sony ha ingaggiato J.C. Chandor per dirigere Kraven, prodotto da Avi Arad (Spider-Man, The Amazing Spider-Man) e Matt Tolmach (Venom: Let There Be Carnage). Gli sceneggiatori saranno Richard Wenk (The Equalizer) e il duo composto da Art Marcum e Matt Holloway (Iron Man, Sony's Uncharted).