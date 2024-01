Keanu Reeves riceverà il primo Lance Reddick Legacy Award ai Saturn Awards

L'Academy of Science Fiction, Fantasy and Horror Films ha annunciato che Keanu Reeves riceverà il primo Lance Reddick Legacy Award durante la 51esima edizione dei Saturn Awards, che vedrà la sfida tra Oppenheimer e Avatar: La via dell'acqua.

L'intero spettacolo sarà dedicato alla memoria del compianto Lance Reddick, morto all'età di 60 anni nel marzo 2023. Reeves, che era amico di Reddick, ha recitato al suo fianco nella serie di thriller d'azione John Wick, nel quale la star di Lost è apparso in tutti e quattro i capitoli nei panni di Charon, il concierge dell'hotel Continental: prossimamente lo rivedremo anche nello spin-off Ballerina al fianco di Ana de Armas, ruolo che ha girato poco prima di morire.

Il presidente dell’Academy Robert Holguin e i produttori di Saturn Bradley e Kevin Marcus hanno rilasciato una dichiarazione: “Questo premio simboleggia e celebra non solo il talento di un artista, ma il suo carattere: qualcuno che è stato un vero ambasciatore di buona volontà e intraprendenza nel settore. Dalla fantascienza al fantasy e all'horror, Keanu ha fatto di tutto, e non è solo un'icona di Hollywood ma anche un brillante esempio di umiltà e gratitudine. Nel corso della sua incredibile carriera, non ha mai dimenticato il sostegno dei suoi fan e dei cineasti che lo hanno sostenuto in tutti questi anni. Siamo entusiasti di celebrare la memoria di Lance con il suo caro amico e un’icona del cinema di genere”.

La 51esima Saturn Awards si svolgerà il 4 febbraio alle 16:00 PT e sarà presentato da Joel McHale.