Keanu Reeves: per il regista di John Wick meglio guardarlo sul grande schermo che in tv

Nel corso di una recente intervista, al regista Chad Stahelski è stato chiesto se, dato il suo amore per l'esperienza cinematografica, ci fosse qualcosa di positivo nel mondo dello streaming, con un paragone tra John Wick di Keanu Reeves e Tyler Take di Chris Hemsworth.

Queste le sue parole:

"Ci ho pensato molto ultimamente perché è un'opzione molto facile sulla quale ripiegare per la maggior parte delle persone, inclusi noi registi. La mia azienda sta sviluppando dei progetti con il mondo dello streaming. Ma non sceglierei qualcosa in base al formato. Leggerei la sceneggiatura e mi chiederei, voglio farlo? Quello che mi piace fare è divertirmi quando lavoro, ma come spettatore sono cresciuto con i drive-in e le sale cinematografiche. La mia visione romantica di ciò che faccio con la narrazione e i film si applica ad un formato per il grande schermo. Ad esempio, la prima volta che ho visto John Wick proiettato su un grande schermo, me la sono quasi fatta addosso. 'Cavolo, è abbastanza bello!' pensai."

Insomma, per Chad Stahelski è meglio un Keanu Reeves formato gigante che un Chris Hemsworth nel televisore di casa. Voi cosa ne pensate? Ditecelo nella sezione dei commenti.

