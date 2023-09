Keanu Reeves, raro commento pubblico della moglie conferma ciò che i fan già sanno

Alexandra Grant è un'artista visiva che nel 2009 incontrò la star del cinema Keanu Reeves ad una cena e lavorò con lui a due libri. Ben dieci anni dopo, Reeves e Grant hanno ufficializzato la loro relazione, e nonostante non sia molto loquace con la stampa, la moglie della star di Matrix ha parlato recentemente del marito.

"La buona notizia sull'innamoramento da adulta è che avevo costruito la mia carriera nel momento in cui la mia relazione è iniziata" ha dichiarato Grant a People, senza Reeves, sul tappeto rosso del Los Angeles Beverly Arts Icon Awards "Mi sento molto in confidenza con il red carpet, mi sento sicura di questo. È un'esperienza interdipendente e indipendente nel migliore dei modi".



Parlando dell'amore per Keanu Reeves, Alexandra Grant ha dichiarato di essere molto felice perché entrambi si stanno "spingendo a vicenda in modo creativo per costruire nuovi strade. Vedere la risoluzione dei problemi dell'altra persona è stimolante" definendolo "una tale ispirazione per me. È così creativo e gentile, lavora così duramente".



La tenerezza di Keanu Reeves nei confronti della moglie è emersa in alcune dichiarazioni di marzo:"Un paio di giorni fa con il mio tesoro eravamo a letto, eravamo connessi, stavamo sorridendo, ridendo e ridacchiando. Ci sentivamo benissimo. Era davvero bello stare insieme".



