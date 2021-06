Keanu Reeves raggiunge The Rock nel cast di DC Super-Pets! C'è anche il primo teaser

A pochi giorni dall'annuncio del casting di Dwayne 'The Rock' Johnson nel ruolo di Krypto, abbiamo nuove importanti aggiornamenti su DC Super-Pets, il nuovo progetto cinematografico della DC Films.

Pochi secondi fa, infatti, Dwayne Johnson è comparso su Instagram per condividere il primo teaser ufficiale a Krypto, il cane di Superman; come se non bastasse, nella didascalia di accompagnamento al post l'attore ha anche rivelato il cast completo del progetto, che includerà anche la partecipazione di Kevin Hart, John Krasinski, Keanu Reeves, Diego Luna e Kate McKinnon. Potete guarda il video annuncio in calce all'articolo:

"Signore, signori e bambini di tutte le età" si legge nel post di The Rock, "è un vero piacere INTRODURRE il nostro cast stellato per il nuovo film DC League of Super Pets, con la nostra lega di eroi e cattivi a due e a quattro zampe! La nostra casa di produzione Seven Bucks Prod ha nuovamente collaborato con DC Comics e con lo scrittore/regista Jared Stern per portare in tutto il mondo un superdivertimento di eroi e criminali."

Ricordiamo che The Rock esordirà nel DC Extended Universe nei panni di Black Adam nello spin-off omonimo legato alla saga di Shazam! con Zachary Levi. Le riprese di Black Adam sono attualmente in corso, con la trama che promette l'esordio sul grande schermo della famosa Justice Society of America.