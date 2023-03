Keanu Reeves, qual è la band che ha conquistato la star di John Wick?

Sappiamo tutti cosa significa andare in fissa con una band: ci sono momenti durante i quali pare non si abbia voglia di ascoltare altro, almeno fino all'arrivo di una nuova, straripante infatuazione. Neanche le star di Hollywood sono immuni a dinamiche di questo tipo, come dimostrano le ultime dichiarazioni di Keanu Reeves in merito.

Durante una chiacchierata con NME Magazine, infatti, l'attore attualmente in sala con John Wick 4 (nel quale, a proposito, troviamo un personaggio ispirato al Joker di Heath Ledger) ha svelato la sua passione per gli Alvvays, band indie pop canadese nata nel 2011 e uscita lo scorso anno con il suo terzo album, Blue Rev.

"Non ho il loro ultimo disco, l'ho comprato in digitale ma devo ancora prendere il vinile. [...] Amo quella band, mi piacciono le belle canzoni pop e amo quel tipo di inventiva che ci mettono, penso che la loro cantante sia grandiosa. Mi piacciono il basso e la batteria, mi piace la loro energia" sono state le parole di Reeves, che ha poi chiuso con un appello agli Alvvays a inviargli il loro ultimo disco in vinile: "Ce l'ho in digitale, ma devo avere l'LP!".

Conoscevate già gli Alvvays o darete loro una chance dopo le parole di Keanu Reeves? Fatecelo sapere nei commenti! Musica a parte, intanto, in giro si vocifera già di un possibile John Wick 5.