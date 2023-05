Keanu Reeves pubblicherà un nuovo album con la sua band per la prima volta da 20 anni

Dopo aver conquistato Hollywood con gli incassi da record di John Wick 4, il mondo dei videogame con le vendite di Cyberpunk 2077 e i social network con dolcissimi video di incontri con i piccoli fan, la superstar Keanu Reeves ha deciso di darsi alla musica.

Anzi, di tornare alla musica: ebbene si, perché come annunciato dal post pubblicato sul social network Instagram e disponibile in calce all'articolo, è stato confermato che Keanu Reeves si riunirà con i Dogstar, band alt-rock formatasi negli anni '90 per la quale il futuro protagonista di Matrix e Dracula lavorò come bassista. "Notizie entusiasmanti in arrivo" recita il post, spuntato sui social a ben 23 anni di distanza dalla pubblicazione del loro ultimo album.

Nei commenti, i membri di Dogstar hanno condiviso di essere "felicissimi di vedere una tale risposta" e hanno ulteriormente chiarito i loro programmi. “Grazie a tutti per i gentili commenti. Siamo felicissimi di vedere una tale risposta! Onestamente, non ce l'aspettavamo. Lanceremo della nuova musica quest'estate, seguita da alcuni concerti. Non appena tutto sarà organizzato, ve lo faremo sapere. Realizzeremo anche un video musicale per supportare la nostra prima canzone. Questo è tutto quello che possiamo dire per ora. Non vediamo l'ora di condividere la nostra nuova musica con tutti voi. Sono le canzoni più soddisfacenti e significative che abbiamo mai fatto. Grazie ancora per essere stati così pazienti. Abbiamo davvero i fan più fedeli del mondo!”

Insomma, i fan di Keanu Reeves avranno molto presto una nuova piattaforma per seguirlo: Spotify! Restate con noi per tutti i prossimi aggiornamenti.