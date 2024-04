Keanu Reeves sarà protagonista di questo attesissimo nuovo film europeo?

In attesa di capire se Keanu Reeves tornerà in Matrix 5, nuovo film della saga che sarà scritto e diretto da Drew Goddard, ci giunge voce che l'attore hollywoodiano sarà protagonista di un nuovo attesissimo film europeo.

Stiamo parlando di The Entertainment System is Down, prossimo lungometraggio dell'acclamato regista Ruben Östlund, due volte vincitore della Palma d'Oro al Festival di Cannes: sebbene la trama del progetto rimanga nascosta, il regista svedese ha più volte descritto il suo nuovo film come una satira sociale ambientata su un volo a lungo raggio nel quale il sistema di intrattenimento smette di funzionare, scatenando caos e rabbia tra i passeggeri.

Secondo Variety Keanu Reeves farà parte del cast corale, che comprenderà diverse star internazionali. Il film segnerà il ritorno di Östlund - uno dei pochi registi nella storia ad aver vinto due Palme d'oro a Cannes insieme a Francis Ford Coppola, Shōhei Imamura, Emir Kusturica, Bille August, Jean-Pierre e Luc Dardenne, Michael Haneke e Ken Loach - dopo il successo de The Triangle of Sadness, vincitore al Festival di Cannes nel 2022 e arrivato fino agli Oscar 2023 con diverse nomination. Si dice che The Entertainment System is Down sarà il film più ambizioso nella carriera dell'autore.

Ricordiamo che prossimamente Keanu Reeves tornerà come John Wick in Ballerina, spin-off con protagonista Ana de Armas.

