Keanu Reeves, quali sono i prossimi progetti della star di John Wick e Matrix?

Quali sono i prossimi progetti di Keanu Reeves? Ecco tutto quello che dovete sapere sul futuro della carriera della star dei franchise di John Wick e Matrix.

Attualmente Keanu Reeves ha diversi progetti in cantiere: il più chiacchierato è ovviamente John Wick 5, annunciato ufficialmente da Lionsgate qualche tempo fa ma la cui situazione non è ancora del tutto chiarita, col regista Chad Stahelski che ha dichiarato che potrebbero passare diversi anni prima di realizzare il film (se mai verrà effettivamente realizzato). Indipendentemente dal quinto capitolo della saga principale del franchise, tuttavia, Keanu Reeves tornerà ufficialmente nei panni di John Wick in Ballerina, primo spin-off cinematografico in arrivo il 7 giugno 2024 e con protagonista la candidata all'Oscar Ana de Armas: la storia è avvolta dal segreto, ma sappiamo che sarà ambientata tra gli eventi di John Wick 3 e John Wick 4.

Inoltre, Keanu Reeves sarà regista e protagonista di BRZRKR, nuovo action prodotto e distribuito da Netflix e basato sull'omonimo fumetto creato proprio da Keanu Reeves. La storia segue un guerriero immortale che ha stretto un accordo militare segreto col governo, che giustifica ogni sua nefandezza a patto che continui a lavorare per loro. Il film potrebbe diventare la seconda regia di Keanu Reeves, dopo l'esordio con Man of Tai Chi, uscito nel 2013.

Infine, l'attore è associato anche a progetti annunciati come Rally car, Rain, Past Midnight e Constantine 2, oltre ad essere continuamente al centro di un possibile esordio nel mondo del Marvel Cinematic Universe o addirittura nel franchise di Star Wars.

Vi terremo aggiornati.