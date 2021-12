Keanu Reeves è pronto per Speed 3: 'Mai dire mai, del resto Neo era morto!'

Keanu Reeves è tornato per Matrix Resurrections, nuovo film in uscita in Italia dall'1 gennaio 2022, ma cosa ne pensa la star di un possibile terzo episodio della saga action di Speed?

Parlando con Extra per la promozione del quarto capitolo della saga sci-fi, nella quale Keanu Reeves interpreta l'iconico ruolo di Neo, l'attore ha parlato della possibilità di tornare per un eventuale e improbabile Speed 3. Dopo aver scherzato sulla sua assenza dal sequel del 1997, la star ha detto che potrebbe essere aperto alla possibilità di un terzo episodio portando il ritorno di Neo per Matrix Resurrections come esempio:

"Mai dire mai, giusto? Del resto sono qui a parlare di Matrix Resurrections, e alla fine della trilogia originale il mio personaggio era morto! Quindi, mai dire mai."

L'idea di realizzare uno Speed ​​3 arriva in un momento della carriera in cui Keanu Reeves sta pian piano recuperando alcuni dei suoi ruoli più famosi: oltre al proseguimento della saga di John Wick, infatti, la star è tornata recentemente anche al franchise di Bill & Ted. Qualche giorno fa, inoltre, Keanu Reeves ha anche parlato di Constantine 2, sequel del cinecomic DC che molti fan stanno aspettando da anni.

Secondo voi Keanu Reeves farà mai un terzo episodio di Speed? A voi piacerebbe rivederlo nel ruolo di Jack Traven? Ditecelo nei commenti.