Keanu Reeves possibile protagonista di Past Midnight, il superhero movie di Netflix

torna al mondo dei supereroi e dei vigilanti con il prossimo film originale dal titoloconferma che la piattaforma digitale ha ordinato la produzione del nuovo film che sarà diretto da

Dopo aver abbandonato la regia di Flash(point), Rick Famuyiwa (Dope) si occuperà anche della regia di un altro adattamento cinematografico di un noto fumetto: Black Hole.

La sceneggiatura di Past Midnight è stata scritta da TJ Fixman che, sebbene non conosciutissimo in ambito cinematografico, è famoso scritto svariati videogames, tra cui la serie di Ratchet & Clank per la Playstation.

Secondo Deadline, lo studio sarebbe in trattative con l'attore Keanu Reeves (Matrix) per affidargli la parte del protagonista.

Past Midnight si incentrerà su di un vigilante che farà uso della violenza per risolvere i crimini. Una sorta di The Punisher, dunque. Essendo un film destinato per la piattaforma digitale è altamente probabile che il film venga vietato ai minori.

La produzione del progetto è stata affidata a Joe & Anthony Russo, i registi di Captain America: The Winter Soldier e Captain America: Civil War, nonché dell'attesissimo Avengers: Infinity War.

Keanu Reeves, oltre a Matrix, è conosciuto anche per aver dato il volto all'eroe d'azione John Wick in ben due film, con il terzo in arrivo il prossimo anno.