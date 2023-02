Keanu Reeves perseguitato da uno stalker: il criminale vuole diventare il suo 'schiavo'

Keanu Reeves, amatissima star di Matrix e John Wick, ha ottenuto un ordine restrittivo temporaneo nei confronti di un uomo che si sarebbe presentato più volte a casa dell'attore affermando di essere suo parente.

TMZ riporta la notizia che il presunto colpevole, Bryan Dixon, avrebbe "molestato" Keanu Reeves e la sua compagna Alexandra Grant per "diversi mesi", trovando regolarmente modi per introdursi nella loro proprietà. Secondo quanto riferito, Reeves "ha assunto una società di sicurezza per indagare" sull'uomo dopo molteplici casi di violazione di domicilio, sei tra novembre e gennaio (in una di queste si sarebbe comodamente addormentandosi all'interno della proprietà, mentre in un'altra occasione avrebbe lasciato uno zaino che ha destato sospetto e allarme).

L'outlet continua, riportando che la richiesta di un'ordinanza restrittiva ha rivelato che l'uomo ha affermato sui social media di essere imparentato con Keanu Reeves e che "ha deciso di assegnare tutti i suoi diritti personali a Keanu" e fare di 'Keanu il mio leader', diventandone lo schiavo. All'attore è stato ufficialmente concesso l'ordine restrittivo temporaneo nei confronti di Dixon, che ora rischia una denuncia per "presunta violazione di domicilio con intento criminale, possesso di strumenti da scasso e vandalismo." Insomma, capiamo l'amore che si può provare per Keanu Reeves, ma quando è troppo è troppo.

Ricordiamo che quest'anno Keanu Reeves tornerà in John Wick 4 e prenderà anche parte alle riprese dello spin off Ballerina con Ana de Armas.

