Keanu Reeves sta pensando di dirigere Keanu Reeves nel film sul fumetto di Keanu Reeves

La superstar Keanu Reeves, in una recente intervista promozionale, ha affermato che c'è una grossa possibilità che finisca per dirigere in prima persona il nuovo cinecomix BRZRKR, adattamento live-action dell'omonimo fumetto che lui stesso ha creato.

Parlando con Collider, infatti, il protagonista delle saghe cinematografiche di Matrix e di John Wick ha discusso del suo prossimo progetto, che sarà prodotto e distribuito in esclusiva da Netflix, la cui sceneggiatura è stata recentemente completata da Mattson Tomlin, co-autore di The Batman e del prossimo The Batman 2, spiegando che sta considerando l'idea di dirigere il film lui stesso.

"Ho ricevuto il copione proprio due giorni fa, ma non ho ancora avuto modo di leggerlo", ha detto Reeves. "E' ancora presto per parlarne, ma confesso di aver fantasticato sulla possibilità di occuparmi della regia in prima persona. Diciamo che, al momento, c'è una probabilità del "33% che ciò accada".

Ad oggi, la prima e unica regia di Keanu Reeves risale a Man of Tai Chi, uscito nel 2013, film nel quale ha anche recitato. All'epoca, ha spiegato l'attore, divenne regista "perché avevo fatto parte del processo di scrittura e ad un certo punto mi resi conto che non volevo affidare il progetto a qualcun altro. Dovevo essere io a dirigerlo. Non sono ancora arrivato a quel punto con BRZRKR. Ma come ho detto, devo ancora leggere la sceneggiatura...staremo a vedere. Sono anche interessato a trovare un collaboratore che possa portare le sue idee nel progetto. Vedremo."

