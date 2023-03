Keanu Reeves passione autobus: in quanti film ne ruba uno?

Questa sera alle 21:30 su La7D verrà trasmesso Il profumo del mosto solitario, film del 1995 con Keanu Reeves, Aitana Sanchez Gijon Anthony Quinn e anche il nostro Giancarlo Giannini. In una delle scene del film, Paul Sutton, personaggio interpretato da Reeves, ruba un autobus. Ma attenzione: non è la prima volta che succede.

Keanu ha già interpretato un personaggio che rubava il veicolo, esattamente in Speed, film del 1994 con Sandra Bullock (da cui abbiamo preso l'immagine di copertina). Non a caso, questa è una delle scene più ricordate del film, per la sua forte componente d'azione e di rischio.

Il profumo del mosto solitario tratta la storia di un reduce di guerra: Paul Sutton, un personaggio che, guidato dalla speranza di un futuro luminoso e lucente, si scontrerà con la realtà cruda: una moglie infedele. Caduta ogni certezza, Paul riprende il suo lavoro. Durante un viaggio in treno incontrerà un nuovo personaggio femminile: Victoria. Una donna la cui vita sta prendendo una piega infelice, che verrà aiutata dallo stesso protagonista.

Ora Keanu è ben lungi dal rubare autobus: l'attore infatti è da lungo tempo impegnato nella saga di John Wick. Proprio quest'anno, e oggi stesso 23 Marzo 2023 esce John Wick 4, che lo vede nuovamente protagonista.