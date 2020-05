Keanu Reeves, ottime notizie per i fan: due nuovi film in arrivo in digitale?

Sembrerebbe che i due prossimi film interpretati dall'amatissimo Keanu Reeves (John Wick, Matrix), che sono gli attesi e anticipati Bill and Ted Face the Music e The SpongeBob Movie: Sponge on the Run, starebbero imboccando la via del digital delivery, l'uscita direttamente in digitale, in video on demand.

Stando infatti alle parole di Jeff Bock, analista senior presso la società di ricerca sull'entertainment Exhibitor Relations, questi due progetti potrebbero eventualmente approdare non più al cinema ma nei salotti degli spettatori di tutto il mondo. Il perché lo ha spiegato ai microfoni della CNN Business:



"A questo punto è difficile immaginare come sarà il mondo tra giugno e luglio, ma quello che sappiamo è che se gli studios stanno pianificando di far uscire questi film nelle sale cinematografiche come originariamente previsto, allora dovrebbe iniziare a promuoverli già da ora. Si tratta di più soldi di quelli che potrebbero effettivamente rischiare. Ecco perché per molti di questi progetti ha senso discutere di un'uscita in digital delivery".



Al momento Bill and Ted Face the Music è previsto per un'uscita nelle sale americane il prossimo 14 agosto, mentre SpongeBob è stato posticipato al 7 agosto: "Con il panorama che ci si sta aprendo davanti, le major e gli studio stanno valutando scenari alternativi, riducendo il numero delle uscite in sala e optando per la possibilità di distribuire diversi film in video on deamand. Andando avanti, la Pandemia porterà sempre più film che si adattano a questa pipeline all'uscita in digitale".



Basti ricordare il successo incredibile di Trolls: World Tour.