Keanu Reeves ha organizzato una proiezione di John Wick 3 per il cast di Bill & Ted

Certi personaggi rimangono nel cuore degli appassionati, ma alcuni di questi rimangono nel cuore anche di chi li interpreta personalmente. E' il caso di Keanu Reeves, che grazie alla saga di John Wick è tornato ai livelli di carriera raggiunti solo con la trilogia di Matrix e forse anche di più. L'ultima trovata dell'attore è da ricordare.

Le riprese del terzo capitolo della saga fantascientifica e comica Bill & Ted si sono effettuate ormai più di un anno fa e a quanto pare i due universi con protagonista Keanu Reeves si sono incontrati effettivamente. L'attore avrebbe infatti organizzato un party con proiezione di John Wick 3 - Parabellum per tutto il cast e la troupe di Bill & Ted Face the Music. Quest'informazione è stata confermata dal co-sceneggiatore e produttore Ed Solomon che era presente al panel dedicato al film e andato in streaming per l'edizione di quest'anno del Comic-Con@Home, edizione speciale in streaming data l'impossibilità di procedere secondo tradizione, causa emergenza sanitaria.

"Penso che il mio momento preferito - ha raccontato Solomon - sia stato un giorno in cui avevamo chiuso tutto a causa di un allerta uragano. Eravamo rimasti tutti bloccati in una città chiamata Covington, insieme anche ad Alex e Keanu, che hanno ospitati tutti gli addetti ai lavori. Siamo tutti andati a vedere all'1 una performance di John Wick. Poi Alex ha offerto il pranzo a tutti. Abbiamo passato un po' di tempo insieme, nessuno poteva lavorare in quello stato e abbiamo pensato fosse magnifico".

Le riprese di Bill and Ted Face the Music sono iniziate nel giugno 2019 e sono proseguite fino all'agosto successivo e visto che John Wick 3 è uscito nel maggio 2019 questo vuol dire che la troupe del film lo ha visto quando era già a metà corsa.