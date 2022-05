Keanu Reeves ha un obiettivo per John Wick 4, farlo soffrire: 'Non ci sarà lieto fine'

Dopo aver dato un primo sguardo alla nuova immagine promozionale di John Wick 4, torniamo a parlare dell'attesissimo action con protagonista John Wick grazie ad alcuni retroscena sulle scene d'azione preparate dal team di stunt.

Il famoso eroe-action-assassino interpretato da Keanu Reeves si sta infatti preparando a tornare nel quarto capitolo della saga, che il regista Chad Stahelski ha promesso che sarà il più sanguinoso di sempre. "Continuiamo a trovare modi nuovi e interessanti per far soffrire John Wick", ha dichiarato a The Hollywood Reporter il coordinatore degli stuntman diventato regista. Reeves, che esegue la maggior parte delle sue acrobazie e coreografie di combattimento insieme a Stahelski, ha aggiunto: "Ecco da dove viene l'azione, in questo film. Il nostro obiettivo è capire innanzitutto come farlo soffrire, e poi progettare la scena al contrario, partendo dalla sua sofferenza".

E in tutta questa sofferenza, alla resa dei conti, potrebbe non esserci spazio per l'happy ending: "John potrebbe anche trovare un modo per sopravvivere a tutta questa merda, ma non penso che ci sarà il lieto fine. Non ha nessun posto dove andare", ha detto Stahelski. “Onestamente, okay, vi sfido, la domanda ora la faccio io: come volete che finisca la sua storia? Pensate che se ne andrà verso il fottuto tramonto come un eroe? Ha ucciso 300 fottute persone e se ne andrà come se niente fosse? Magari si innamorerà di nuovo di qualcuno? Io credo che sia fottuto per il resto della sua vita. È solo una questione di tempo."



Il film ha una data d'uscita fissata al 24 marzo 2023. Per altre letture, ecco la descrizione delle scene di John Wick 4 mostrate al CinemaCon.