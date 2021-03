Keanu Reeves: tutti i nuovi film in arrivo nei prossimi mesi

È possibile averne abbastanza di Keanu Reeves? Il Neo di Matrix è una delle star più amate del mondo e siamo piuttosto certi che i suoi fan gradirebbero non poco l'uscita di un suo film al giorno. Pur se non a questi ritmi, d'altronde, i prossimi tempi promettono decisamente bene da questo punto di vista.

Già, perché nei mesi che verranno troveremo ad aspettarci un bel po' di film con protagonista il nostro Keanu: il primo, come ovviamente ben saprete, è naturalmente quel Matrix 4 che, il prossimo 22 dicembre, darà un seguito alla trilogia chiusa nel 2003.

Non solo distopia cyberpunk, però: nel futuro di Reeves c'è posto anche per la cara, vecchia violenza gratuita made in John Wick, con il quarto capitolo della saga previsto per il 27 maggio del 2022 (si parla del 2023, invece, per quanto riguarda il già annunciato John Wick 5).

Recentemente abbiamo invece visto Netflix annunciare BRZRKR, film tratto dall'omonimo fumetto scritto proprio da Reeves: in questo caso non abbiamo ancora una data certa per la release, discorso che vale anche per Rain, Rally Car e Past Midnight. Quale di questi film attendete di più? Diteci la vostra nei commenti! Una teoria, intanto, parla di Morpheus come possibile villain di Matrix 4.