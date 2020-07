Keanu Reeves, nuovi dettagli su Constantine 2: previsto un confronto con Gesù Cristo!

Keanu Reeves, il regista Francis Lawrence e il produttore Akiva Goldsman si sono riuniti per un panel virtuale al Comic-Con Home per parlare del famoso cinecomic Constantine in occasione del suo 15esimo anniversario.

L'adattamento DC Comics, che ha guadagnato popolarità nel corso degli anni, è stato al centro di alcuni rumor su un possibile sequel vista la costantemente crescente popolarità di Reeves, oggi una specie di Santo Graal dei fan e dei social, e ovviamente nel corso dell'intervista l'argomento è venuto fuori.

"Sì. Oh mio dio si. Si è parlato molto della cosa" ha dichiarato Goldsman. "Volevamo fare un sequel fin dall'inizio in realtà, un sequel rated-r. Penso che, anche dopo tutti questi anni, lo faremmo già da domani se ne avessimo la possibilità. Credo che per gli studi che lo hanno realizzato, ovvero Village Roadshow e Warner Bros., fu un film molto strano. Non aveva l'azione che si aspettavano, forse. Non è un film che è soltanto una cosa, aveva diverse sfumature ed è ciò che penso che sia questo a distinguerlo in maniera positiva. Per quanto riguarda il sequel ne abbiamo parlato e abbiamo avuto diverse idee. Avevamo parlato anche di un incontro fra Constantine e Gesù ... Sì, diciamo che abbiamo approfondito l'idea di un sequel".

È stato recentemente rivelato che Keanu Reeves e Francis Lawrence si sarebbero incontrati per discutere di un sequel, con altre voci non confermate sul fatto che l'attore avrebbe ripreso il ruolo per un progetto su HBO Max prodotto da JJ Abrams. Il regista Francis Lawrence ha detto:

"Abbiamo sicuramente parlato di sequel, ma ne abbiamo parlato più noi tre che la Warner Bros. Va detto che all'epoca non venne molto apprezzato né dal pubblico né dalla critica, ma la cosa interessante è che nei 15 anni dalla sua uscita, ogni volta che faccio un film e vado in giro per il mondo e faccio conferenze stampa, mi ritrovo ad autografare i DVD di Constantine. Le persone adorano davvero questo film. Penso che abbia trovato una nuova vita dopo la sua uscita."



Pensate che il progetto alla fine sarà realizzato, visto la grande richiesta dei fan? Ditecelo nei commenti.