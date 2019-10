Keanu Reeves ha una nuova fidanzata? Ecco chi è la fortunata

È difficile, in questo momento, trovare al mondo un personaggio più o meno famoso che sia desiderato quanto Keanu Reeves: l'attore di Matrix, negli ultimi anni, ha goduto di un'incredibile impennata di popolarità che l'ha portato ad essere considerato come qualcosa di molto simile all'uomo perfetto.

Le orde di fan che sperano più o meno concretamente di far colpo sul loro idolo dovranno però molto probabilmente mettersi l'anima in pace: stando alle ultime indiscrezioni, infatti, pare proprio che ci sia un nuovo amore nella vita di Keanu Reeves.

La star di John Wick è infatti stata fotografata insieme ad una sua storica amica, l'artista americana quarantaseienne Alexandra Grant, all'uscita di un ristorante giapponese di Los Angeles. I due sarebbero stati visti in atteggiamenti intimi che lascerebbero pensare alla nascita di qualcosa in più di una semplice e duratura amicizia. Reeves e Grant, ricordiamo, hanno anche fondato insieme una casa editrice di libri d'arte e pubblicato due volumi, nel 2011 e nel 2016, con il noto attore nelle vesti di autore e Grant, ovviamente, in quelle d'illustratrice.

Nessuna delle due parti in causa ha rilasciato conferme o smentite al riguardo, non che ci si potesse aspettare altro vista la natura piuttosto sobria e riservata di Reeves. Quel che è certo è che, per le tante spasimanti dell'attore, questo potrebbe essere un duro colpo da digerire.