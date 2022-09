Keanu Reeves non ha usato controfigure in Speed: fu convinto dal regista

Alcuni mesi fa Speed è arrivato in 4K e ora Jan de Bont, che ha diretto il thriller d'azione del 1994, ha rivelato di aver convinto Keanu Reeves a non utilizzare alcuna controfigura, spingendo così l'attore a compiere in prima persona tutte le scene più complesse di questa pellicola.

de Bont ha rivelato che inizialmente Keanu Reeves era molto riluttante a cimentarsi nelle scene d'azione e così con un abile trucchetto psicologico ha tentato di fargli superare tutte le sue paure, facendogli comprendere che qualora fosse riuscito ad essere pienamente convinto di se stesso, sarebbe anche potuto riuscire ad avere il pieno controllo del suo corpo e così, avrebbe potuto compiere le azioni più impensabili.

Il regista poi si è cimentato lui stesso nelle acrobazie che Keanu Reeves avrebbe dovuto compiere, proprio per permettergli di comprendere che se lui poteva, chiunque avrebbe potuto fare le stesse cose seppur apparentemente difficilissime.

Molti credono che un regista non dovrebbe chiedere ad un attore di fare qualcosa che lui stesso si sentirebbe a disagio nel fare, e in effetti fare riproporre alcune acrobazie pericolose in modo che gli attori possano vedere che lo stesso regista metterebbe teoricamente a rischio la propria vita per eseguirle, potrebbe tranquillizzare gli interpreti.

Intanto si continua a parlare del possibile Speed 3, Keanu Reeves sarebbe sicuramente pronto a tornare nei panni di Jack Traven al fianco di Sandra Bullock. Speriamo che prima o poi queste voci possano diventare realtà.