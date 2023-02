Keanu Reeves non molla: Constantine 2 è ancora vivo, la conferma di Warner Bros

I fan di Keanu Reeves possono tirare un sospiro di sollievo, perché in queste ore Warner Bros. è intervenuta sulle indiscrezioni che ieri avevano anticipato la cancellazione definitiva di Constantine 2.

Nonostante il caos generato dalla cancellazione dei vecchi progetti e la completa ristrutturazione di DC e Warner Bros. sotto la guida di James Gunn e Peter Safran, Constantine 2 dovrebbe essere al sicuro e secondo un nuovo rapporto entrerà presto in produzione. Nelle scorse ore si è temuto che il progetto fosse stato messo da parte, sia per la sua assenza dalla presentazione del futuro di DC Studios sia soprattutto per alcune indiscrezioni circolate online tramite scooper più o meno affidabili (in questo caso meno, evidentemente) ma adesso Entertainment Weekly ha confermato che Constantine 2 è vivo e vegeto.

Il magazine ha pubblicato un nuovo aggiornamento sul film dopo aver interpellato la stessa Warner Bros. a proposito dei rumor sulla cancellazione del progetto e lo studio ha confermato che il sequel non è stato eliminato, il che significa che i fan possono ancora sperare nel ritorno di Keanu Reeves in casa DC.

La line up del 'Primo Capitolo' della saga DCU, intitolato 'Gods and Monsters', presenta diverse scelte interessanti e anticipa un focus preciso sui personaggi meno noti dell'ampio canone dei fumetti DC. Anche se non è stato menzionato in questo primo arco narrativo, Constantine potrebbe comunque rientrare nel progetto nei prossimi anni, dato che lo stesso Gunn aveva anticipato dei 'titoli segreti' ancora in stato troppo embrionale per essere presentati ufficialmente. Va notato, poi, che Constantine appartiene allo stesso 'filone dark' del DC Universe di cui fa parte Swamp Thing, uno dei primissimi titoli annunciati che dovrebbe essere diretto da James Mangold.

