Matrix: Resurrections, il trailer ufficiale con Keanu Reeves è fuori di testa!

Come anticipato dai teaser Pillola Rossa e Pillola Blu, la Warner Bros. ha pubblicato il primo trailer ufficiale di Matrix: Resurrections, nuovo capitolo della leggendaria saga sci-fi creata dalle sorelle Wachowski.

Con Lilly Wachowski per la prima volta assente dalla produzione di un film del franchise, questa volta affidato interamente alla sorella Lana, che ha co-scritto la sceneggiatura e ha curato la regia, Matrix: Resurrections vede il ritorno di Keanu Reeves nei panni di Neo, l'Eletto che ha sconfitto la realtà virtuale di Matrix e si è sacrificato per salvare il mondo al termine della trilogia originale.

Dai precedenti episodi del franchise ritornano Carrie-Anne Moss, di nuovo nei panni di Trinity, ma anche Jada Pinkett Smith come Niobe e Lambert Wilson come il Merovingio. Assenti Laurence Fishburne, interprete dell'iconico Morpheus, e Hugo Weaving, che nei film originali ha interpretato l'agente Smith. Il ricchissimo nuovo cast include Christina Ricci, Priyanka Chopra, Neil Patrick Harris, Jonathan Groff e Jessica Henwick, senza dimenticare che Yahya Abdul-Mateen II interpreterà una nuova versione di Morpheus.

Negli Stati Uniti l'uscita di Matrix: Resurrections è prevista per il 22 dicembre 2021, quando sarà distribuito contemporaneamente nei cinema e sul servizio di streaming on demand HBO Max in base alla nuova linea distributiva scelta dalla Warner Bros. per tutti i propri film del 2021. In Italia Matrix 4 arriverà nei cinema dall'1 gennaio 2022.



