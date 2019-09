Keanu Reeves è già Neo per Matrix 4 in una bellissima fan-art

Con l'annuncio ufficiale di Matrix 4 i fan della saga fantascientifica delle sorelle Wachowski non vedono l'ora di assistere al ritorno dell'amatissimo attore Keanu Reeves nei panni del protagonista Neo.

Ora che è stato rivelato anche il titolo di lavorazione del nuovo Matrix l'inizio delle riprese è ormai imminente, e nei prossimi mesi dovremo poter mettere mani e occhi su qualche prima immagine ufficiale, ma fino ad allora bisognerà accontentarsi delle fan art che stanno spopolando in questi giorni sui vari social network.

L'ultima a diventare virale è stata quella dell'artista digitale Jakub Masłowski, che come al solito potete vedere in calce all'articolo: Maslowski ha realizzato un vero e proprio poster fan made per The Matrix 4 che presenta un invecchiato (?) Keanu Reeves nei panni di Neo, con un nuovo look che sembra ereditato da quello della saga di John Wick. L'immagine rimane comunque molto fedele alla tradizione, mostrando il protagonista nei suoi tradizionali abiti neri - ispirati a quelli dei film di kung-fu - accompagnandolo, dallo sfondo, con i celebri codici digitali verdi a scorrimento verticale.

Come pensate che sarà il look di Neo nel prossimo film della saga? Fatecelo sapere nei commenti.

Vi ricordiamo che il film sarà scritto e diretto da Lana Wachowski, con la sceneggiatura co-firmata anche da Aleksander Hemon e David Mitchell; oltre a Keanu Reeves nei panni di Neo è stato confermato anche il ritorno di Carrie Anne-Moss nel ruolo di Trinity. Tra i produttori figura Grant Hill, mentre la fotografia sarà curata dal premio Oscar John Toll, celebre per il suo lavoro su Vento di Passioni e Braveheart.

