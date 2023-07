Keanu Reeves a Napoli: anche John Wick sceglie l'Italia per la vacanza

Keanu Reeves è a Napoli! L'attore di Matrix, John Wick e Point Break è stato avvistato all'aeroporto di Capodichino, dove i fan non hanno mancato di immortalarlo in foto e video. Parteciperà forse al Griffoni Film Festival, che si svolge dal 20 al 29 luglio 2023 e attualmente ha sede nel Cilento? Al momento non è dato saperlo.

Un eventuale indizio è rinvenibile nella programmazione ufficiale della rassegna, ma la mancanza di Reeves all'interno di quest'ultima ci suggerisce il contrario. In ogni caso, rimane valida l'ipotesi di un ospite a sorpresa.

Più semplicemente potrebbe essere a Napoli in vacanza – come hanno fatto molti altri attori prima di lui –, senza contare la sorella che vive in Italia, nonostante sia ancora ignota l'ubicazione precisa. Proprio due giorni fa Robert De Niro è stato avvistato in vacanza a Napoli, tra pizza, dolci e attrazioni principali della città.

Quali saranno i prossimi progetti dell'attore? Nel marzo 2023 sono emersi nuovi dettagli sul cameo di Keanu Reeves in Ballerina, spin-off di John Wick, mentre il franchise stesso è stato rinnovato per un quinto capitolo; inoltre, si vocifera di una possibile apparizione in una serie Star Wars di prossima uscita.

Diretto da Lem Wiseman e scritto da Shay Hatten ed Emerald Fennell, Ballerina è il primo spin-off di John Wick e si colloca tra il terzo e il quarto film. Nel cast ricordiamo Ana de Armas (Rooey, una ballerina in cerca di vendetta), Angelica Huston (The Director) e Lance Reddick (Caronte), mentre la data d'uscita coincide col 7 giugno 2024.

A fronte di un così grande numero di progetti, non possiamo che augurare a Reeves divertimento e relax durante il soggiorno napoletano!