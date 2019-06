Keanu Reeves diventa Namor per il Marvel Cinematic Universe in questa incredibile fan-art

Se c'è chi immagina Keanu Reeves nei panni di Wolverine, c'è invece chi preferisce vederlo in un contesto diverso, magari oceanico, e prefigurare l'attore di Matrix come nuovo Namor per il Marvel Cinematic Universe.

Trattasi di un utente Reddit, che poche ore fa ha postato sul sito quello che ha definito un "concept poster" per un eventuale film sul re di Atlantide targato Marvel Studios: potete ammirare l'immagine in calce all'articolo.

Reeves, lo ricordiamo, al momento è in trattative per un ruolo ne Gli Eterni, film del "lato cosmico" Marvel Studios le cui riprese inizieranno dopo l'estate. Per chi non lo sapesse, gli Eterni sono un gruppo di umanoidi simili a delle divinità che sono stati geneticamente alterati dalle entità cosmiche chiamate i Celestiali, precedentemente menzionati nei due film della saga di Guardiani della Galassia. Milioni di anni fa abbandonarono la Terra per viaggiare nel cosmo, e alcuni di loro si stabilirono su Titano (il pianeta natale di Thanos).

Il film dovrebbe coprire un lasso di tempo ampio millenni e potrebbe, secondo voci non confermate, mostrarci le origini del MCU: i rumors sostengono che Reeves interpreterà il villain, Druig, cugino di Ikaris (interpretato da Richard Madden, sempre secondo notizie non confermare ufficialmente da Kevin Feige o dalla sua compagnia).

