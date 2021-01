Keanu Reeves, un messaggio di speranza ai fan per il 2021:'Rispettate gli altri'

Keanu Reeves è una delle star di Hollywood più popolari, amato da milioni di fan e seguito con interesse non solo attraverso la sua prolifica carriera ma anche per i gesti di altruismo di cui si è reso protagonista in diverse occasioni. Reeves tornerà sul grande schermo nei due franchise simbolo della sua carriera: Matrix e John Wick.

Le produzioni del quarto capitolo del franchise sci-fi e della saga action hanno subito dei rallentamenti a causa della pandemia di COVID-19. Ma i lavori proseguono e presto rivedremo Reeves sul grande schermo. Nel frattempo non si è fatto mancare una partecipazione al videogame Cyberpunk 2077.

Ora che le feste natalizie stanno per finire l'attore ha mandato un messaggio di buon augurio per il 2021.



"Cercate di rispettare gli altri, cercate di continuare a ricavare il meglio dalla vita, e cercate modi di farlo in questa situazione, ma cercate anche modi di rispettarla. Trovate modi per rimanere connessi, se ci riuscite. In altre parole, semplicemente... sopravvivete" ha scritto Reeves.

Nel 2020 Keanu Reeves ha trovato comunque successo grazie a Bill & Ted Face the Music, reunion con il collega Alex Winter e terzo capitolo di una saga molto amata negli Stati Uniti, da cui è stata tratta anche una serie animata.

Keanu Reeves tornerà nel ruolo di Neo in Matrix 4, diretto da Lana Wachowski, e in uscita a dicembre.



Qualche settimana fa è spuntata una vecchia intervista di Keanu Reeves, quando l'attore aveva soltanto 20 anni.