Keanu Reeves nel MCU? I fan lo vogliono come nuovo Ghost Rider

Intanto in queste settimane Keanu Reeves sarà impegnato nella campagna promozionale per Matrix Resurrections ; proprio ieri abbiamo visto i character poster di Matrix Resurrections con i vari personaggi del film ritratti sopra. Mentre prossimamente sarà di nuovo John Wick nel quarto capitolo della saga action.

Nel corso delle ultime ore, a schizzare in cima ai trend topic sui social network, specialmente su Twitter, è stato il nome di Ghost Rider proprio accostato a un possibile ingresso di Keanu Reeves nel MCU . Johnny Blaze sarebbe quindi il personaggio Marvel che per i fan più si avvicinerebbe alla figura di Keanu Reeves per un suo arrivo nel Marvel Cinematic Universe. In calce alla news trovate in lettura tutti i commenti dei vari fan Marvel sui social.

Nella giornata di ieri, Keanu Reeves ha espresso il suo parere su un suo possibile ingresso nel Marvel Cinematic Universe e senza esprimere alcuna preferenza sul ruolo l'attore ha detto si sentirebbe onorato se un giorno dovesse accadere. I fan non si sono fatti scappare l'occasione e hanno citato Ghost Rider come probabile personaggio per Reeves.

