Keanu Reeves, Matthew Perry shock: 'Perché lui è vivo e Heath Ledger no?'

Il prossimo libro di memorie di Matthew Perry, intitolato "Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing", include diverse rivelazioni sulla vita e la carriera della star della televisione, ma una delle più scioccanti riguarda l'antipatia nei confronti di Keanu Reeves.

La star della saga di Matrix e del franchise di John Wick viene citata più volte nel volume, ma in due paragrafi particolarmente duri Matthew Perry si chiede perché Keanu Reeves sia ancora vivo quando invece attori "di maggior talento" e "pensatori più originali" come ad esempio River Phoenix e Heath Ledger sono morti giovani.

"L'elenco dei geni che erano in anticipo sui loro tempi è troppo lungo per essere menzionato in dettaglio qui - basti dire che in cima a qualsiasi elenco del genere dovrebbe esserci il mio co-protagonista in 'A Night in the Life of Jimmy Reardon', River Phoenix", scrive Perry. "River era un uomo bellissimo, dentro e fuori - troppo bello per questo mondo, si è scoperto. Sembra che siano sempre i ragazzi veramente talentuosi ad andarsene. Perché i pensatori originali come River Phoenix e Heath Ledger muoiono, ma Keanu Reeves cammina ancora tra noi?".

Keanu Reeves viene citato di nuovo quando Perry scrive della morte del comico Chris Farley. “La sua malattia era progredita più velocemente della mia. (Inoltre, io avevo una paura fottuta della parola 'eroina', una paura che non condividevamo)", scrive Perry. “Ho fatto un buco nel muro del camerino di Jennifer Aniston quando l'ho scoperto. Keanu Reeves invece cammina tra noi. Ho dovuto promuovere 'Almost Heroes' due settimane dopo la sua morte; mi sono ritrovato a discutere pubblicamente della sua morte per droga e alcol. Sono stato sballato per tutto il tempo".

"Friends, Lovers and the Big Terrible Thing" uscirà negli USA il 1 novembre.