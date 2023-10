Keanu Reeves ha detto no ai Marvel Studios a causa dei contratti del MCU?

Nel live action di Cyberpunk potrebbe esserci anche Keeanu Reeves. L’attore, già interprete di Johnny Silverhand nel videogioco, ha svelato cosa lo ha sempre trattenuto dal firmare un contratto con la Marvel.

L’interprete di John Wick, in un’intervista con Collider, ha spiegato che la durata dei contratti Marvel non lo ha mai convinto, impedendogli di fatto di apparire in una delle tante pellicole supereroistiche:

“Da un punto di vista pratico, l'idea di un contratto a lungo termine è un po' "meh" perché vorrei essere sicuro che il materiale rimanga costantemente all'altezza di certi standard. Almeno un buon livello, o un ottimo livello”.

Reeves sembra aver avuto contatti per molteplici film Marvel, tra cui Doctor Strange e Ghost Rider. Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, non ha fatto segreto dei numerosi tentativi andati a vuoto per ingaggiare l’attore:

“Parliamo con lui per quasi tutti i film che facciamo. Parliamo decisamente spesso con Keanu Reeves. Non so quando, o se mai si unirà al MCU, ma vogliamo davvero trovare il modo giusto per farlo.”

Keanu Reeves ha sempre dimostrato interesse nei confronti del mondo supereroistico e nonostante non abbia mai avuto un ruolo con Marvel, l’attore ebbe un’esperienza nel film Constantine del 2005, facente parte dell’universo DC.

Di recente, proprio dall’universo di John Wick è arrivata la serie spin-off, e i fan si chiedono se Keanu Reeves potrebbe comparire in The continental.