Keanu Reeves, Marvel e DC in guerra per ingaggiarlo? Il rumor che fa sognare i fan

Keanu Reeves è sicuramente uno dei nomi più gettonati a Hollywood, nonostante non appartenga di certo ai nuovi divi dell'industria: in passato si è parlato più volte di un possibile approdo della star nei cinecomic Marvel Studios o DC Films, ma in queste ore un nuovo rumor ha fatto sognare i fan.

Dopo le dichiarazioni di Kevin Feige sul possibile ingaggio di Keanu Reeves, secondo la nuova indiscrezione Marvel e DC starebbero tentando di entrare concretamente in azione per lanciare la star di Matrix e John Wick all'interno dei rispettivi franchise: secondo GiantFreakinRobot, la battaglia tra gli studios avrebbe indotto entrambe le società ad aumentare l'importo offerto a Keanu Reeves, che alla fine potrebbe 'rischiare' di diventare uno fra gli attori più pagati in circolazione.

A guardar bene questa indiscrezione è quantomeno fumosa, e aggiunge poco rispetto alle informazioni già note: voci e indiscrezioni secondo cui i due studi starebbero insistentemente corteggiando Keanu Reeves non sono certo una novità, con i primi sviluppi iniziati nell'ormai lontano 2019. Ma la curiosità circa la prospettiva che l'interprete di Neo possa unirsi alla Marvel è stata recentemente riaccesa quando un account Twitter della Marvel ha fatto gli auguri Keanu Reeves, unendosi al coro dei fan.

In che ruolo vorreste vedere Keanu Reeves? E preferireste schierato nella scuderia DC Films o in quella Marvel Studios? Come sempre, fatecelo sapere nella sezione dei commenti che trovate qui sotto.