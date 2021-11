Keanu Reeves nel Marvel Cinematic Universe? L'attore non si nasconde: 'Sarei onorato'

Che il Marvel Cinematic Universe sia diventato meta ambita dalle parti di Hollywood è cosa nota: il franchise nato nel 2008 con Iron Man ha raccolto nel corso degli anni le adesioni di un bel po' di pezzi da novanta del cinema mondiale e anche da questo punto di vista non sembra volersi porre limiti per il futuro.

Mentre Jeremy Renner svela l'esistenza di una chat di gruppo degli Avengers, dunque, si torna ancora una volta a parlare del possibile ingresso di Keanu Reeves nell'MCU: un'ipotesi che torna a farsi viva con incredibile regolarità e che stavolta è stata commentata dalla stessa star di Matrix, apparsa tutt'altro che dispiaciuta di fronte a una simile eventualità.

"Sarebbe un onore. Ci sono alcuni registi straordinari e visionari e stanno facendo qualcosa che nessuno ha mai fatto prima d'ora. In questo senso è speciale, dal punto di vista delle proporzioni, dell'ambizione, della produzione. Quindi sarebbe davvero fantastico farne parte" sono state le parole di Keanu Reeves al riguardo.

Sentito, Kevin Feige? A questo punto non resta che attendere che gli Studios si facciano avanti e trovino la giusta collocazione per il nostro Keanu: voi, nel frattempo, fateci sapere in quale ruolo lo vedreste meglio! Nei giorni scorsi, intanto, Robert Downey Jr si è congratulato a modo con Scarlett Johansson per la vittoria dell'American Cinematheque.