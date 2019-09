Keanu Reeves ha letto lo script di Matrix 4: 'E' molto ambizioso'

In attesa di vederlo ancora una volta nei panni di Neo, Keanu Reeves ha parlato per la prima volta pubblicamente del quarto capitolo di Matrix che lo vedrà nuovamente al fianco di Carrie-Anne Moss.

Intervistato da Entertainment Tonight durante una proiezioni speciale di Sempre Fi, sci-fi drama prodotto da sua sorella Karina Miller, l'attore ha infatti rivelato di aver letto la sceneggiatura e di essere "assolutamente" eccitato per cosa il film ha in serbo per il suo personaggio.

"E' molto ambizioso" ha detto Reeves stando attento di non svelare alcun dettaglio sul già attesissimo sequel. "Come dovrebbe essere!"

Matrix 4 sarà diretto da Lana Wachowski su una sceneggiatura scritta dalla stessa regista insieme ad Aleksander Hemon e David Mitchell. Secondo una recente indiscrezioni di Production Weekly, le riprese del film potrebbero iniziare a febbraio 2020 (in vista di un'uscita nel 2021?) sotto il titolo di lavorazione di "Project Ice Cream".

Apparso di recente in John Wick 3 - Parabellum, prima di fare ritorno nella saga sci-fi Reeves riprenderà uno dei suoi ruoli storici in Bill & Ted Face the Music, la cui uscita nelle sale è prevista per il 21 agosto 2021.

Per altri approfondimenti vi consigliamo di leggere il nostro Everycult su Matrix. Cosa vi aspettate dal nuovo capitolo? Fatecelo sapere nei commenti.