Keanu Reeves è una letale Lanterna Verde stile John Wick nella fan-art di Green Lantern!

L'artista digitale Mjhiblenart ha recentemente condiviso sul suo profilo Instagram una stupenda fan art che immagina Keanu Reeves nei panni di Green Lantern, lasciandosi ispirare dal franchise di John Wick.

Sebbene non ci siano state voci sul possibile ingaggio di Keanu Reeves per il ruolo di Lanterna Verde, in queste settimane si è chiacchierato molto sull'eventualità che la star ritorni nei panni di un personaggio DC, John Constantine. Recentemente è stato riferito che J.J. Abrams sarebbe a lavoro su un nuovo film live-action di Costantine, ma ad oggi è impossibile dire se si tratta di un reboot o di un sequel, né soprattutto se l'indiscrezione è vera o inventata.

Detto questo, la star sarà presente al Comic-Con di San Diego quest'anno per parlare, tramite panel in diretta streaming, proprio del film su Costantine: per questa ragione, i fan hanno le dita incrociate e già sperano in un annuncio che avrebbe del clamoroso.

Ricordiamo che Reeves tornerà nei panni di John Wick per John Wick: Capitolo 4, che uscirà nel 2022, e anche in quelli del celebre Neo della saga di Matrix per Matrix 4. Inoltre, la HBO sta lavorando ad una serie televisiva di Green Lantern per la piattaforma di streaming on demand HBO Max: la serie, stando a quanto dichiarato, avrà un budget spropositato.