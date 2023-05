Keanu Reeves nella leggenda: il successo di John Wick 4 porta la saga oltre il miliardo!

Grazie al record di incasso di John Wick 4, che qualche settimana fa aveva stabilito il nuovo primato al box office per la saga, il franchise di John Wick capitanato dalla superstar Keanu Reeves si unisce da oggi in via ufficiale al club dei miliardari.

Ebbene si, perché in questi minuti Lionsgate ha rivelato che John Wick: Capitolo 4 ha superato i 425 milioni di dollari al botteghino mondiale, il che significa che l'intero franchise ha superato il tetto del miliardo di dollari complessivi. "Questo traguardo è una testimonianza dell'incredibile lavoro svolto da Chad Stahelski e da Keanu Reeves, insieme a Basil Iwanyk ed Erica Lee, che hanno fatto del provare a superare se stessi con ogni film successivo di questo franchise la loro unica missione", ha dichiarato Joe Drake, presidente di Lionsgate Motion Picture Group tramite una nota ufficiale. "E soprattutto non potremmo essere più grati agli spettatori di tutto il mondo per averci portato a questo incredibile risultato".

Ricordiamo che il franchise di John Wick continuerà quest'anno con la prima serie tv spin-off, il prequel The Continental, in arrivo in esclusiva su Prime Video, mentre nel 2024 sarà rivisto al cinema con il film spin-off Ballerina con Ana de Armas, che sarà ambientato tra gli eventi di John Wick 3 e John Wick 4 e includerà anche la partecipazione di Keanu Reeves. Inoltre, Lionsgate ha anche confermato di essere a lavoro su un secondo spin-off per il grande schermo ed eventuali sequel di Ballerina.

Nel frattempo, il prossimo film di Keanu Reeves sarà BRZRKR, adattamento dell'omonimo fumetto da lui creato e sceneggiato che l'attore dovrebbe sia interpretare che dirigere. La produzione sarà firmata da Netflix, che ha acquisito i diritti della graphic novel.