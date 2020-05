Keanu Reeves e John Wick: le scene più spettacolari e folli in 2 minuti

John Wick è di certo uno dei personaggi più riusciti di Keanu Reeves, divenuto in pochissimo tempo punta di diamante della sua carriera, forse come e più dell'Eletto. Il motivo? La sua spettacolare danza della morte e gli stunt mozzafiato: ecco quindi una speciale collezione dei più emozionanti. Avete un giubbino antiproiettile?... Non si sa mai.

Lo speciale mashup (nel player in alto) è stato realizzato dal canale YouTube di Fandango Movieclips, uno dei giganti quando in fatto di cinema, che in occasione della reunion del cast di Jouhn Wick: Parabellum ha deciso di celebrare l'evento patrocinano da Fandango e Lionsgate con un breve, ma enorme, tributo alla saga.

Durante l'appuntamento al fianco di Reeves ci saranno anche Halle Berry e Lanche Reddickm, conosciuto ai più con il nome di Chranon, il celebre concierge dell'Hotel Continental apparso in tutti i tre film.

Lo spettacolo ed il cinema saranno anima e pretesto della reunion, che punta a dare sostegno a tutti i tecnici ed i professionisti dell'industria che stanno affrontando un periodo difficile a causa del lockdown.

Lo scorso mese Fandango aveva fatto anche alcuni interessanti sondaggi tra il pubblico del franchise, riscontrando che il 97% degli intervistati si identificava pienamente con il protagonista, l'81% aveva visto tutti i capitoli e che addirittura per l'86% di loro è il miglior film d'azione mai realizzato.

Purtroppo, per il per il quarto capitolo di John Wick dovremo aspettare ancora parecchio, un vero peccato, soprattutto dopo che il regista Chad Stahelski aveva definito John Wick 4 il più spettacolare della saga.