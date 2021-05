Keanu Reeves: John Wick 4 sarà collegato allo spin-off Ballerina, lo svela il casting!

A quanto pare l'universo narrativo di John Wick potrebbe iniziare molto presto ad espandersi: mentre Starz si sta preparando alla produzione della serie tv prequel The Continental, nelle scorse ore sono emersi nuovi dettagli sull'attesissimo John Wick 4 con protagonista Keanu Reeves.

Stando a delle nuove note di cast, il quarto capitolo della saga principale potrebbe essere collegato al film spin-off Ballerina, attualmente in lavorazione in casa Lionsgate. Da quanto emerso, i casting di John Wick 4 è alla ricerca di una donna di età compresa tra i 20 e i 30 anni per interpretare un ruolo senza nome denominato appunto "Ballerina". E, dettaglio non trascurabile, la parte è elencata come co-protagonista insieme al personaggio principale e ad un altro personaggio senza nome, citato come "Mentore asiatico" al quale non è associata neppure un'età.

Da notare anche che la nota, pubblicata alla fine di febbraio ma emersa solo nelle scorse ore, indica che la produzione al tempo aveva appena avviato una riscrittura della sceneggiatura. In effetti, il mese scorso lo stesso Keanu Reeves è stato avvistato a Berlino mentre si preparava per l'inizio delle riprese di John Wick 4.

Per quanto riguarda lo spin-off Ballerina, l'anno scorso è stato suggerito che Chloe Grace Moretz fosse in pole position per il ruolo da protagonista ma da allora se ne sono perse le tracce. Tuttavia il progetto è vivo e vegeto, ed è prodotto dal regista di John Wick Chad Stahelski. L'autore, a proposito dello spin-off, in precedenza ha dichiarato: "Non stiamo solo copiando noi stessi: poiché il personaggio è diverso, avremo una visione diversa delle cose. Ma per quanto riguarda il livello, la competenza o lo stile di azione, sì, sarà in linea con lo spettacolo di John Wick e io stesso ho intenzione di essere presente sul set per dare una mano ogni volta che potrò. E la nostra squadra di stuntman sarà coinvolta molto attivamente nell'aiutare Len Wiseman [regista di Ballerina, ndr] per ogni esigenza".

John Wick: Capitolo 4 ha attualmente una data di uscita fissata al 27 maggio 2022.