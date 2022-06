Keanu Reeves è in Italia: ecco la foto con un fan a Bologna !

Keanu Reeves è in Italia, più precisamente a Bologna. A farcelo sapere è Ben, un ventenne che ha avuto la fortuna di incontrare la star di Matrix e di scambiare qualche battuta. Ovviamente l'evento è stato immortalato con una foto, che troverete in fondo all'articolo.

Il giovane ha ammesso di affermare da anni che un giorno avrebbe incontrato l'interprete di Neo, e così è stato. "Certo chi lo avrebbe detto che lo avrei incontrato il 20 Giugno a Bologna, in centro, con 38 gradi sotto le Due Torri. E pensare oggi non avevo nemmeno voglia di uscire, ma dovevo perché mi servivano alcuni documenti" ha detto Ben. Insomma, sicuramente una coincidenza molto fortunata per il giovane fan.

Al momento dell'incontro Reeves si trovava con tre amici, e Ben ha detto che è stato gentilissimo nel fermarsi, nonostante fosse evidentemente stanco. D'altronde il caldo e il suo recentissimo soggiorno a Londra devono averlo provato non poco. Ma la stanchezza non gli ha impedito di scambiare qualche parola con il giovane fan, cosa che non ci stupisce conoscendo il cuore d'oro di Reeves. "Gli ho chiesto come stava e se Bologna fosse di suo gradimento: ha risposto di sì" ha detto Ben.

Inutile dire che la pubblicazione del selfie ha scatenato il web, portando in molti a chiedere al ragazzo dove alloggiasse la star. Ben ha risposto dicendo di non saperlo e chiarendo che in ogni caso non lo avrebbe rivelato: si tratta pur sempre di una persona.