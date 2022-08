Keanu Reeves invitato speciale: l'attore ha preso parte alle nozze di una coppia inglese

Keanu Reeves ha il cuore d'oro, sono molteplici infatti le occasioni in cui l'attore ha dimostrato di non essere semplicemente una star di Hollywood quanto più un uomo dal cuore puro e gentile. E ora, alla lista delle sue innumerevoli "buone azioni" si aggiunge anche l'apparizione al matrimonio di due sposini inglesi.

James e Nikki Roadnight hanno deciso di celebrare le proprie nozze al Fawsley Hall nel Northamptonshire, stesso albergo in cui si trovava anche l'amatissimo interprete di Matrix e così, i due hanno tentato il tutto per tutto, invitandolo al proprio matrimonio. Mai avrebbero immaginato che un attore del calibro di Keanu Reeves avrebbe deciso di presenziare al giorni più importante della loro vita ma, i due sposini sono rimasti senza parole quando lo hanno visto comparire in giacca e t-shirt al loro ricevimento.

"È stato molto amichevole e ha detto che sarebbe venuto. Non sapevamo se l’avrebbe fatto o meno, ma è stato bello che mio marito fosse riuscito a parlargli" ha detto Nikki a Newsweek che ancora incredula ha poi aggiunto: "È stato così gentile e amichevole e si è congratulato con noi per il nostro matrimonio. È stato davvero disponibile, ha concesso alcune foto al nostro fotografo e poi addirittura del tempo per parlare con alcuni dei nostri ospiti e ha fatto anche delle foto con loro".

Nel corso degli annni, chiunque abbia a che fare con la star di John Wick, non può fare altro che sottolineare la sua incredibile gentilezza e disponibilità. Lo stesso ha fatto qualche tempo fa un ragazzino che ha incontrato Keanu Reeves in aeroporto. Insomma, VIP sì, ma con garbo.