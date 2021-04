Keanu Reeves interviene sul biopic Boy George: la star ci sarà davvero?

Attraverso un video per Deadline, il leader dei Culture Club, Boy George, ha fornito ulteriori dettagli sul progetto del biopic che si concentrerà sulla sua vita e la sua carriera, dal titolo Karma Chameleon. George ha annunciato l'avvio della produzione in estate, accennando anche alle voci che vorrebbero Keanu Reeves comparire nel film.

"Sono molto entusiasta di annunciare il film sulla mia vita e i Culture Club chiamato Karma Chameleon, che sarà girato quest'estate a Londra e in tutto il mondo" ha dichiarato il cantautore, affermando che Danny Mays è già stato ingaggiato nel ruolo del padre e aggiungendo:"Ci sono voci sull'apparizione di Keanu Reeves... ohh, non faccio nomi!".



Dopo le parole di Boy George su Keanu Reeves, nelle ultime ore un rappresentante di Keanu Reeves ha dichiarato a PinkNews che l'attore 'non è coinvolto nel progetto'. Al momento l'entourage di Boy George non ha risposto a tale smentita.

Resta da vedere chi interpreterà Boy George nel film. Secondo Deadline il film 'esplorerà gli umili inizi di George in una famiglia operaia irlandese, attraverso la sua ascesa ai vertici delle classifiche internazionali con la band anni '80 Culture Club'.

Non è chiaro se il film farà riferimento agli ultimi anni di Boy George e alle sue vicende giudiziarie.

